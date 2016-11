Mainz (ots) -



Hat sich Deutschland zu lange auf seinen sportlichen Lorbeeren ausgeruht? Wie findet der deutsche Sport zurück in die Erfolgsspur? Fragen, auf die eine illustre Expertenrunde am Samstag, 12. November 2016, 23.00 Uhr, im "aktuellen sportstudio" des ZDF Antworten sucht. Im Gespräch mit Gastgeber Jochen Breyer diskutieren Bundesinnenminister Thomas de Maizière, DOSB-Präsident Alfons Hörmann, Schwimm-Bundestrainer Henning Lambertz, Kugelstoßweltmeisterin Christina Schwanitz, Fechter und Athletensprecher Max Hartung sowie Ironman-Sieger Jan Frodeno über ein neues Fördersystem für den Spitzensport, das der DOSB-Mitgliederversammlung Anfang Dezember zur Abstimmung vorgelegt werden wird.



Die jahrzehntelang erfolgsverwöhnte Sportnation Deutschland ist im internationalen Vergleich zurückgefallen. In den olympischen Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen geht kaum noch etwas, die Fechter schwächeln seit Jahren, und selbst bei den Kanuten und Ruderern muss man sich immer öfter der Konkurrenz geschlagen geben. Ähnlich sieht es in vielen anderen Sportarten aus. Nicht zuletzt die bescheidene Medaillenausbeute deutscher Athleten bei Olympia 2012 in London und 2016 in Rio hat die Misere verdeutlicht.



Großbritannien hat es in den letzten Jahren vorgemacht, Deutschland will folgen: Erfolg durch neue Förderkonzepte mit klaren Zielvorgaben und einem "potenzialorientiertem" Einsatz der Finanzmittel.



Weitere Themen der Sendung: Rückblick auf das WM-Qualifikationsspiel San Marino - Deutschland; Formel 1-Qualifying GP Brasilien in Sao Paulo.



