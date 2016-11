Köln (ots) - Das Gesellschaftsrecht ist komplex und wirft viele rechtliche Fragen auf. Auf die Beratung von im Gesellschaftsrecht erfahrenen Rechtsanwälten sollte daher nicht verzichtet werden.



GRP Rainer Rechtsanwälte, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart führen aus: Von der Gründung einer Kapital- oder Personengesellschaft, von Haftungsansprüchen bis hin zu Streitigkeiten unter den Gesellschaftern bietet das Gesellschaftsrecht viele Fallstricke mit teilweise sehr unangenehmen rechtlichen Konsequenzen. Die Kanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte verfügt über große Erfahrung im Gesellschaftsrecht, so dass diese Fallstricke sicher umgangen werden können und sich sowohl die Gesellschaft als auch deren Gesellschafter sowie Geschäftsführer, Vorstände oder Aufsichtsräte auf juristisch sicherem Boden bewegen.



Schon die Wahl der Gesellschaftsform kann für den geschäftlichen Erfolg mitentscheidend sein. Jede Gesellschaftsform bringt aber auch unterschiedliche rechtliche Grundlagen mit, deren Vor- und Nachteile auch in steuerlicher Hinsicht abgewogen werden müssen. Zu den beliebtesten Unternehmensformen in Deutschland zählt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH. Ein Grund dafür ist das vergleichbar geringe Haftungsrisiko der Gesellschafter, das auf die Höhe ihrer Einlage begrenzt ist.



Es gibt aber auch Ausnahmen: Bei einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung der Gesellschaft kann der Gesellschafter auch unabhängig von seiner Einlage zum Schadensersatz verpflichtet sein. Auch der GmbH-Geschäftsführer kann persönlich haftbar sein, wenn er seine Pflichten verletzt. Dann kann er sowohl der Gesellschaft gegenüber als auch gegenüber Dritten schadensersatzpflichtig sein. Um die Haftungsrisiken von leitenden Organen, Geschäftsführern, Vorständen oder Aufsichtsräten zu beschränken, empfiehlt es sich, eine D&O-Versicherung abzuschließen. Dabei ist darauf zu achten, dass die D&O-Versicherung auf die individuellen Erfordernisse zugeschnitten ist.



Streitigkeiten unter den Gesellschaftern sind keine Seltenheit und können massive Auswirkungen auf das Unternehmen aber auch auf die Personen haben. Lässt sich der Streit nicht beilegen, kann z.B. der Ausschluss von Gesellschaftern gewünscht werden, der rechtlich nicht immer leicht umsetzbar ist.



Daher sollte schon bei der Vertragsgestaltung der Expertise von erfahrenen Rechtsanwälten vertraut werden. So können sich viele Streitpunkte schon im Vorfeld vertraglich oder per Satzung regeln lassen. Im Gesellschaftsrecht erfahrene Rechtsanwälte betreuen ihre Mandanten in allen juristischen Fragen rund um die Gesellschaft und auch in den angrenzenden Rechtsgebieten.



https://www.grprainer.com/rechtsberatung/gesellschaftsrecht.html



GRP Rainer LLP Rechtsanwälte Steuerberater ist eine überregionale, wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät von Rechtsanwälten und Steuerberatern. An den Standorten Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, München berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, vom Kapitalmarktrecht und Bankrecht über Gesellschaftsrecht bis hin zum Arbeitsrecht. Zu den Mandanten gehören Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft, Verbände und private clients.



OTS: GRP Rainer LLP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105563 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105563.rss2



Pressekontakt: GRP Rainer LLP Rechtsanwälte Steuerberater Michael Rainer Rechtsanwalt Gürzenich-Quartier Augustinerstraße 10 50667 Köln Telefon: +49 221 2722750 info@grprainer.com www.grprainer.com