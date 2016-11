Nachdem das Start-up-Zentrum London vom Brexit-Votum erschüttert wurde, bringen sich Berlin und Paris als Alternativen in Position. Auch Lissabon drängt mit dem Event "Web Summit" auf den Radar der Internet-Firmen.

Die Position von London als Start-up-Hauptstadt Europas wackelt mit der Brexit-Entscheidung - und jetzt bringt sich nach Berlin, Stockholm und Paris ein weiterer Standort in Stellung, mit dem keiner gerechnet hat. Portugal nutzt den Umzug der Internet-Konferenz "Web Summit" von Dublin nach Lissabon, um sich auf die Innovationskarte Europas zu bringen. Ministerpräsident António Costa kam zur Eröffnung und schwärmte, das Event solle Lissabon zur "Welthauptstadt des Unternehmertums" machen.

Eigentlich ist der "Web Summit" nur eine von vielen Internet-Konferenzen, bei denen Unternehmer, Politiker und Investoren sich treffen, Werbung für sich machen, und ihre Ansichten zum Besten geben. In Deutschland gibt es die - von den Veranstaltern bewusst überschaubar gehaltene - DLD in München, das Konferenz-Programm großer Tech-Messen etwa beim Mobile World Congress in Barcelona sowie Events bekannter Blogs wie "TechCrunch" oder "Recode". Aber der "Web Summit" organisiert in Lissabon ein Mega-Event, dessen Dimensionen die Konkurrenz ...

