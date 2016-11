Deutsches Bundespatentgericht verengt den Umfang zweier Solvay-Patentansprüche;

eine Vielzahl der Neo-Produktverkäufe fällt nicht mehr unter den engeren Umfang des Anspruchs;

Vollstreckung des jüngsten Patentverletzungsurteils gegen Neo in einem Fall vollständig ausgesetzt (vorbehaltlich Sicherheitsanforderungen) und im zweiten Fall teilweise nicht durch Solvay vollstreckt;

Oberstes Volksgericht Chinas gewährt Neos Antrag auf Übertragung des Patentverletzungsverfahrens;

ein von Solvay gestellter Patentanspruch in China als nichtig erklärt.

Neo Chemicals Oxides Europe LTD. und Zibo Jiahua Advanced Material Resources Co., Ltd (zusammen "Neo", "das Unternehmen"), die ein breites Spektrum von technologiebasierten Produkten auf der Grundlage leichter und schwerer Seltener Erden herstellen, haben heute die neuesten Entwicklungen in bestimmten Rechtsstreitigkeiten um geistiges Eigentum mitgeteilt.

Neo ist in Deutschland in einen Rechtsstreit verwickelt, um die Patentansprüche EP 0863846 und EP 0735984 von Rhodia Operations ("Rhodia"), einer Tochter der in Brüssel ansässigen Solvay, die inzwischen beide abgelaufen sind, für ungültig erklären zu lassen. Am 25. Oktober erklärte das Bundespatentgericht in München eines der Produktzusammensetzungsansprüche von Solvay hinsichtlich EP 0863846 für nichtig. Zwei Wochen zuvor, am 11. Oktober, hatte das Bundespatentgericht ein Urteil erlassen, das den Umfang von Solvays Patentanspruch hinsichtlich der Produktzusammensetzung in EP 0735984 signifikant einschränkte. Gegen beide Urteile des Bundespatentgerichts kann Berufung eingelegt werden.

Aufgrund des Urteils vom 11. Oktober fallen eine beträchtliche Menge der Produktverkäufe des Unternehmens, die laut Solvay gegen EP 0735984 verstießen, nicht mehr unter den Umfang des verengten Patentanspruchs. Solvay hat erklärt, dass es das Urteil auf Patentverletzung, das zuvor vom Landesgericht Düsseldorf erlassen wurde, im Hinblick auf die Produkte, die außerhalb des verengten Umfangs des Patents liegen, nicht vollstrecken wird.

Neo wies darauf hin, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf vor Kurzem die Vollstreckung von Solvays vorherigem Urteil auf Patentverletzung der jetzt ungültigen Patentansprüche hinsichtlich EP 0605274 ausgesetzt hat, vorbehaltlich der üblichen Bedingung, dass Neo für die Aussetzung der Vollstreckung des Urteils angemessene Sicherheitsvorkehrungen trifft. Die Aussetzung gründete auf dem vorherigen Urteil des Bundespatentgerichts vom 26. September, das bestimmte Patentansprüche von Solvay hinsichtlich EP 0605274 für nichtig erklärte.

In China hat das Oberste Volksgericht der Volksrepublik China ("Oberstes Volksgericht") am 29. September ein Urteil zugunsten von Neos Anfechtung eines Urteils in einem Patentverletzungsverfahren erlassen, das von Rhodia und Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. ("DKKK") eingeleitet wurde. Das Oberste Volksgericht entschied, dass die von Rhodia und DKKK vor dem Obersten Gerichtshof Shandong eingereichte Klage für die fünf Patente unzulässig ist und der Oberste Gerichtshof der Provinz Shandong keine Zuständigkeit in dieser Sache hat. Das Oberste Volksgericht entschied, dass die gesamte, von Rhodia und DKKK eingereichte Klage für die fünf Patente zur Anhörung an das Volksgericht mittlerer Instanz im Verwaltungsgebiet Shangdon Zibo überwiesen werden muss.

Neo und andere Parteien hatten das Verfahren vor dem chinesischen Beschwerdesenat eingeleitet, um die Gültigkeit und den Umfang der fünf Patente im Einzelnen anzufechten, die Gegenstand der von Solvay und DKKK angestrebten Klage sind. In einem Patent waren die gegenständlichen Ansprüche über die Produktzusammensetzung bereits im März dieses Jahres von dem Beschwerdesenat in einer von Hysci (Tianjin) Specialty Materials Company eingereichten Klage als nichtig erklärt worden. Solvay kann Berufung gegen das Urteil in der Sache Hysci einlegen. Neos Antrag auf Nichtigerklärung der Ansprüche aus einem zweiten Patent, ZL 96196505.3 wurde vor Kurzem, am 20. Oktober, vom chinesischen Beschwerdesenat abgewiesen, und das Unternehmen prüft derzeit, ob es Berufung einlegen wird.

Neo ist eine Geschäftseinheit von Neo Performance Materials, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Seltener Erden und anderer moderner Materialien.

Über Neo Performance Materials

Neo Performance Materials ist ein führender Anbieter moderner Materialien, die in einer Vielzahl von Technologie-Anwendungen in vielen Bereichen zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Unterhaltungselektronik, in der Glasfasertechnik, in Hybrid- und Elektrofahrzeugen und in Technologien zur Bereitstellung sauberer Energie. Mit modernsten Aufbereitungs- und Separieranlagen in Europa und Asien unterstützt das Unternehmen Kunden bei der Diversifizierung des Risikos, den der Bezug von Materialien aus nur einem Land darstellt. Das Unternehmen, das in drei Unternehmensbereiche unterteilt ist, nämlich Neo Chemicals and Oxides, Neo Magnequench und Neo Rare Metals, ist in der Produktion, Verarbeitung und Entwicklung von Seltenen Erden und Zirkonium-basierten technischen Werkstoffen, Magnetpulver und seltenen Metallen tätig.

Unternehmenssitz von Neo Performance Materials ist Toronto (Ontario, Kanada). Weitere Unternehmenszentralen befinden sich in Greenwood Village (Colorado, USA) und Peking (China). Das Unternehmen ist mit Vertrieb und Produktion in zehn Ländern präsent: Japan, China, Thailand, Estland, Singapur, Deutschland, Großbritannien, Kanada, USA und Südkorea. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.neomaterials.com.

