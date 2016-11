Deutschland soll zur nahtlos vernetzten Gesellschaft werden, die über Daten in Echtzeit und mit hoher Bandbreite verfügen kann. Die Bundesregierung hat sich mit Vertretern der Wirtschaft auf einen Fahrplan verständigt.

Die Bundesregierung hat sich mit Vertretern der Wirtschaft beim Internetausbau auf einen Fahrplan in die sogenannte Gigabit-Gesellschaft verständigt. Eine "gigabitfähige konvergente Infrastruktur" solle bis Ende 2025 stehen, sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt am Dienstag nach einem Treffen der sogenannten Netzallianz in Berlin. Mit Gigabit-Gesellschaft ist eine nahtlos vernetzte Gesellschaft gemeint, die Daten in Echtzeit und mit hoher ...

