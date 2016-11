Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif hat das zögerliche Vorgehen bei der Verabschiedung eines deutschen Klimaschutzplans heftig kritisiert. Latif bezeichnete es als "absolutes Armutszeugnis", dass die Bundesregierung nicht schon zum Beginn der Weltklimakonferenz in Marrakesch ein Konzept mit konkreten Maßnahmen zur weiteren Reduzierung des CO2-Ausstoßes vorgelegt habe. "Deutschland ist nicht fähig, einen klaren Plan vorzulegen", sagte Latif der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Mittwochausgabe). Dies drohe die Dynamik der Klimakonferenz von Paris wieder zunichte zu machen. "Wir stehen immer noch am Anfang", bewertet Latif das Erreichte bei den Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmung. Mittlerweile seien 22 Weltklimakonferenzen abgehalten worden. Doch der globale CO2-Ausstoß sei in dieser Zeit um 60 Prozent gestiegen. Latif warnte davor, dass die Weltklimakonferenz sich endgültig in eine Sackgasse bewege.



