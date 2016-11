Halle (ots) - Die Umstände waren zweifelsohne günstig. Aber die starke wirtschaftliche Verfassung des Landes gehört andererseits zu den Realitäten, die man ins Kalkül einbeziehen muss. Ähnliche Erfahrungen wie die Bundesrepublik hatte zuvor Großbritannien gemacht, das ebenfalls von einem ordentlichen Aufschwung profitierte, als es eine gesetzliche Untergrenze für die Bezahlung einführte. Auch wenn einzelne Betriebe und Branchen dies anders empfinden, lässt sich für Deutschland gesamtwirtschaftlich Entwarnung geben. Dank des Booms am Arbeitsmarkt konnte sich Deutschland den Mindestlohn leisten. Die Armut im Land aber hat er nicht beseitigt. Eine Familie lässt sich auch mit 8,50 Euro pro Stunde nicht ernähren. Dennoch zählt der Mindestlohn zu den wenigen Reformen, zu denen Schwarz-Rot in der Lage war. Er hat das Land ein bisschen verändert.



