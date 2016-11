Halle (ots) - Das Ruhenlassen der Klage ist eine gute Nachricht für die Belegschaft. Rewe stellt damit unter Beweis, was im Verlauf der Rettungsversuche und Verhandlungen der vergangenen Monate immer wieder bezweifelt werden durfte: Edeka und Rewe sind gleichermaßen und ernsthaft an einer Lösung interessiert. Rewe-Chef Alain Caparros gibt einer Verhandlungslösung gegenüber einer Gerichtsverhandlung den Vorzug, weil auf der anderen Seite Marktführer Edeka zu Abstrichen bereit ist. Man kämpft mit harten Bandagen - aber man verhandelt, und wenn nicht alles täuscht, bis zu einem guten Ende. Auch wenn die Aufteilung von Tengelmann unter den beiden Branchengrößten aus Wettbewerbssicht kaum wünschenswert ist, überwiegt die Freude über den Erhalt der Jobs.



