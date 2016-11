Die Deutsche Bank will Insidern zufolge ihre Tochter in Polen verkaufen, um die Kapitaldecke zu stärken. Der polnischen Regierung würde dies durchaus entgegenkommen. Es dürfte aber schwer fallen, einen Käufer zu finden.

Die Deutsche Bank sucht Insidern zufolge einen Käufer für ihre Tochter in Polen. Die Deutsche Bank Polska stehe zum Verkauf, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Institut ist gemessen an der Bilanzsumme von umgerechnet 8,8 Milliarden Euro die elftgrößte Bank in Polen. Sie hat Vermögenswerte im Volumen von umgerechnet ...

