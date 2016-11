Der Internationale Währungsfonds will die ägyptischen Behörden bei ihrem Reform-Kurs unterstützen. Wegen der Wirtschaftskrise und dem Ausbleiben von Touristen sollen gut zwölf Milliarden Dollar das Wachstum ankurbeln.

Ägypten kann auf die baldige Freigabe eines zwölf Milliarden Dollar schweren Hilfspakets des Internationalen Währungsfonds hoffen. IWF-Chefin Christine Lagarde kündigte am Dienstag an, bei der Sitzung des Führungsgremiums am Freitag eine Zustimmung zu dem Kreditantrag zu empfehlen. ...

