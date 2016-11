CompuGroup Medical SE: bestätigt Fortsetzung von Gesprächen mit Agfa-Gevaert NV

Am heutigen Tag wurde die CompuGroup Medical SE darüber informiert, dass das Board of Directors (raad van bestuur) der Agfa-Gevaert NV beschlossen hat, in nicht exklusive Gespräche über eine mögliche Übernahme der Agfa-Gevaert NV durch die CompuGroup Medical SE einzutreten sowie CompuGroup Medical SE eine (allerdings limitierte) Due Diligence zu gestatten. Der Vorstand der CompuGroup Medical SE weist darauf hin, dass die Durchführung der Transaktion nach wie vor ungewiss ist und von verschiedenen Bedingungen, und unter anderem der Überprüfung verschiedener Annahmen sowie dem Abschluss von Finanzierungsverträgen, abhängt.

Weitere Veröffentlichungen werden zu gegebener Zeit erfolgen, wenn und soweit die Umstände dies erfordern.

