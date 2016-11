Ab Mitternacht deutscher Zeit schließen die ersten Wahllokale in den USA. Wir berichten über Tendenzen, Wahlbefragungen an den Abstimmungsorten und Ergebnisse. Das Ende eines schmutzigen Wahlkampfs steht bevor.

Seit 20 Uhr berichtet das Handelsblatt Election Camp in Washington live im Bewegtbild bei Facebook. Wenn Sie die Wahl besser verfolgen wollen, können Sie sich hier alle Abstimmungszeiten herunterladen und die Zahl der Wahlmänner je Bundesstaat im Blick halten. Alle Infos zum Ablauf der Wahlnacht finden Sie auch hier. Was bisher am Wahltag geschah, können Sie hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...