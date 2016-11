BERLIN (dpa-AFX) - Bundessozialministerin Andrea Nahles ist zuversichtlich, dass sich die große Koalition bis Ende November auf ein Gesamtpakt zur Rente verständigen kann. Die SPD-Politikerin sagte am Dienstagabend nach einem Treffen der Koalitionsspitzen im Berliner Kanzleramt, man sei einen "guten Schritt vorangekommen". Ende November werde darüber entschieden. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht. Man werde sich darauf verständigen, welche Punkte noch in dieser Legislaturperiode erledigt werden sollen und welche in der kommenden, sagte sie.

Offen war zuletzt vor allem die Finanzierung der Ost-West-Angleichung der Renten. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wehrt sich gegen die Vorstellungen von Nahles, diesen Schritt über Steuern zu finanzieren. Die SPD-Politikerin sagte jetzt, bei dem Treffen seien Finanzen nicht strittig diskutiert worden./rm/DP/he

