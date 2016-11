Zusammenfassung

Shiseido hatte bereits früher die Hohlraumbildung in der Hautschicht entdeckt und herausgefunden, dass Personen mit fortgeschrittenerer "Kavitation der Hautschicht"" in größerem Umfang an Festigkeit im Gesicht verlieren. Der Grund hierfür blieb jedoch unklar. Jetzt hat das Unternehmen als erstes weltweit herausgefunden, dass die Schrumpfung der Schweißdrüsen in dem Bereich besonders signifikant ist, in dem die Hohlräume in der Hautschicht liegen. Shiseido möchte diese Erkenntnis, die besagt, dass die Schrumpfung der Schweißdrüsen eine zentrale Rolle für die Hohlraumbildung in der Hautschicht spielt, nun für die Entwicklung neuer Hautpflegeprodukte nutzen.