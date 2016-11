Der Bundestag soll entscheiden, ob die Bundeswehr als Teil der Anti-IS-Allianz in der Türkei bleibt. Das Land, in dem zuletzt mehrere Journalisten und Abgeordnete festgenommen wurden, steht unter massiver Kritik.

Der Bundeswehr-Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll trotz der innenpolitischen Verwerfungen in der Türkei verlängert werden. Auf Drängen der SPD wurde am Dienstag im Verteidigungsausschuss des Bundestages aber eine Erklärung zu Protokoll gegeben, in der die Bundesregierung betont, sie werde Alternativstandorte für diesen Einsatz prüfen. Außerdem wolle sie sich bei der türkischen Regierung mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Abgeordneten weiterhin die deutschen Soldaten auf dem türkischen Nato-Stützpunkt ...

