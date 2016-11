In den letzten 20 Jahren ist die bodenunabhängige Gewächshausproduktion in der Schweiz flächenmässig deutlich gewachsen. "hors-sol" hat sich zu einer anerkannten und nachhaltigen Anbautechnik weiterentwickelt, die die klimatischen Risiken für die Ernte reduziert und umwelt- und ressourcenschonend ist. Die Deklarationspflicht wurde deshalb nun per Ende 2016...

