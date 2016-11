Am Montag, dem 31. Oktober, wurde das nachhaltigste Logistikgebäude der Niederlande eröffnet. Es ist das sechste Vertriebszentrum der Supermarktkette Lidl, an der Autobahn A12, in Waddinxveen. Wie der Herausgeber der Webseite onswaddinxveen.nl schreibt, wird das grünste Logistikgebäude der Niederlande bald ein Fünf-Sterne-'Outstanding'-BREEAM-Zertifikat erhalten,...

Den vollständigen Artikel lesen ...