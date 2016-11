FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzmärkte haben am frühen Mittwochmorgen nervös auf weitere Ergebnisse der US-Wahlen reagiert. Am Terminmarkt bauten Aktien ihre am Dienstag erzielten Kursgewinne vorübergehend deutlich aus, gaben einen Teil davon zuletzt aber wieder ab. Der Eurokus kletterte zunächst weiter nach oben, um anschließend unter 1,10 US-Dollar zu fallen. Zuletzt steig er wieder deutlich über diese Marke.

Erste Prognosen zur Präsidentenwahl aus einzelnen Bundesstaaten brachten bisher keine Überraschungen. Die Demokraten konnten den Republikanern einen Senatssitz abnehmen, zur Übernahme der Mehrheit reicht dies aber noch nicht. Das Repräsentantenhaus dürfte weiter von den Republikaern kontrolliert werden./he

