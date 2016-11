FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzmärkte haben am frühen Mittwochmorgen in den Vorsichts-Modus gewechselt. Am Terminmarkt bauten Aktien ihre zuvor erzielten Kursgewinne nahezu vollständig ab. Der Eurokus näherte sich wieder der Marke von 1,050 US-Dollar.

In Florida könnte Donald Trump obsiegen. Er braucht den Staat und seine 29 Wahlleute dringender als Hillary Clinton. Sie hat mehrere alternative Pfade auf dem Weg zu den nötigen 270 Wahlleuten./he

