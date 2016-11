Während in den USA die Stimmen ausgezählt werden, gibt sich die Tokioter Börse gutgelaunt. Der Nikkei-Index legt zum Start in den Tag zu. Doch der Blick auf Trumps Zahlen bleibt im Visier der Anleger.

Der Morgen begann an Tokios Börse optimistisch. Der Vorsprung von Hillary Clinton in den Umfragen und die ersten Nachwahlbefragungen wie Ergebnisse in den USA wurden als Zeichen interpretiert, dass die USA erstmals eine Frau an die Spitze des Staats wählen würden. Der Nikkei-Index legte bis 10:20 Ortszeit (2:20 Uhr in Deutschland) um 1,2 Prozent auf 17373 Yen zu.

Allerdings sitzt noch die Erfahrung des Brexit-Votums ...

