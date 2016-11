Washington - Entgegen den meisten Vorhersagen behauptet sich Donald Trump in der grossen Wahlnacht vorerst besser als erwartet. Der Immobilienmogul hat die Bundesstaaten im Süden wie erwartet gewonnen, Hillary Clinton gewinnt an der Ostküste.



Trump holte sich die Wahlmännerstimmen in den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Nebraska, Louisiana, Indiana, Kentucky, West Virginia, Oklahoma, Mississippi, Tennessee, Kansas, Texas, Wyoming, North und South Dakota, Montana sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...