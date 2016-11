CES Asia begrüßte 33.879 Branchenfachleute aus 86 Ländern, Regionen und Gebieten

Die Consumer Technology Association (CTA)™ veröffentlichte heute die endgültigen, geprüften Teilnehmerzahlen der CES Asia™ 2016, die vom 11. bis 13. Mai in Shanghai (China) stattfand. In einer unabhängigen Prüfung bestätigte Vault Consulting, LLC, dass 33.879 Branchenfachleute an der Messe teilnahmen eine 18-prozentige Steigerung gegenüber der ersten CES Asia 2015. Die CES Asia befindet sich im Besitz der CTA und wird von dieser gemeinsam mit Intex Shanghai organisiert. Sie ist die vorrangige Technologiemesse in China und kehrt vom 7. bis 9. Juni 2017 nach Shanghai zurück.

Die Prüfung bestätigte ferner eine starke globale Teilnahme an der CES Asia 2016, denn 10 Prozent aller Teilnehmer (3.601 Teilnehmer) kamen aus Ländern außerhalb der Volksrepublik Chinas. Insgesamt waren 86 Länder, Regionen und Gebiete aus der ganzen Welt vertreten, im Vergleich zu 62 Ländern, Regionen und Gebieten auf der CES Asia 2015.

"Die Prüfung bestätigt den Status der CES Asia als wachstumsstarke Technologiefachmesse, die nicht versäumt werden darf, wo sich Firmen aus dem In- und Ausland versammeln, um neue Produkte auf dem asiatischen Markt vorzustellen. Hier gibt bahnbrechende Technologie ihr Debüt, hier kommen weltweit führende Technologieanbieter zusammen und hier werden marktübergreifende Partnerschaften gebildet", erklärte Karen Chupka, Senior Vice President, CES and Corporate Business Strategy, Consumer Technology Association. "Das in diesem Jahr beobachtete enorme Wachstum der Messe trägt dazu bei, unser zunehmendes Ansehen als erstrangige Fachveranstaltung der Verbrauchertechnologie auf dem asiatischen Markt wirklich zu zementieren."

Auf der 36.308 Quadratmeter brutto (18.154 Quadratmeter netto) umfassenden Ausstellungsfläche versammelten sich 439 ausstellende Unternehmen, eine 107-prozentige Steigerung gegenüber 2015, aus 23 Ländern, Regionen und Gebieten mit bahnbrechenden Innovationen in 15 Produktkategorien. Darüber hinaus beinhaltete das dynamische Konferenzprogramm der Messe nachgefragte Beiträge von 135 Fachreferenten aus diversen Branchen.

Die CES Asia 2016 fand auch viel Beachtung in den globalen Medien: 1.137 Medienvertreter aus 30 Ländern, Regionen und Gebieten berichteten über Trend-Highlights, Produkteinführungen, Hauptvorträge und vieles mehr. Eine Auswahl der Medienberichterstattung über die CES Asia finden Sie unter CESAsia.com.

Vault Consulting, LLC wurde von der Exhibition and Event Industry Audit Commission (EEIAC) für die Durchführung von Prüfungen zertifiziert. Die CES-Prüfung bietet eine absolute Bestätigung der Messeaufzeichnungen, einschließlich direkter Beobachtungen vor Ort, Überprüfung des Anmeldesystems und Tests der Teilnehmeraufzeichnungen. Die Prüfung entspricht den Branchenstandards für Prüfungen, die von der EEIAC und der International Association of Exhibition and Events (IAEE) angenommen wurden. Darüber hinaus wird die CES Asia auch von UFI, der Global Association of the Exhibition Industry, zertifiziert.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Teilnehmerstatistik finden Sie unter CESAsia.com.

Hinweis an die Redaktion: Journalisten, die aus anderen Ländern nach China einreisen, benötigen ein J-1- oder J-2-Visum. Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)TM ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 287 Milliarden US-Dollar vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert die CES, das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

Über CES Asia:

Die CES Asia befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM wird von der CTA gemeinsam mit Intex Shanghai ausgerichtet. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt die gesamte Bandbreite und Tiefe der innovativen Wertschöpfungskette im asiatischen Markt zur Schau. Bedeutende weltweit tätige Unternehmen kommen zu dieser neuen Veranstaltung, um ihrer Marke zu Wachstum verhelfen und das Markenbewusstsein zu stärken. Hier präsentieren sie ihre neuesten Produkte und Technologien vor einem Publikum von Führungskräften der Branche, ausländischen Einkäufern, internationalen Medien und einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern aus China. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken aus China und der ganzen Welt. Außerdem wird hier die Innovation gewürdigt, die das Kennzeichen der Verbraucherelektronikbranche ist.

Über Intex Shanghai:

Intex Shanghai Co., Ltd. ist ein Sub-Joint-Venture-Unternehmen des CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) Shanghai, das 1992 gegründet und durch gemeinsame Investitionen der Shanghai Hongqiao E&T Development Zone United Development Co., Ltd., CCPIT Shanghei und Istithmar P&O Estates FZE finanziert wird. Als namhafter Träger von internationalen Messen besitzt Intex einen Messeplatz in Shanghai und verwaltet verschiedene Messezentren außerhalb Shanghais als Ausrichter oder Mitorganisator von 10 internationalen Messen in China. Intex Shanghai hat den stellvertretenden Vorsitz der SCEIA, ist Deputy Director der CAEC und Mitglied des UFI. Innerhalb der chinesischen Ausstellungsbranche genießt es einen hervorragenden Ruf. Besuchen Sie Intex Shanghai im Internet unter www.intex-sh.com.

