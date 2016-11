FRANKFURT (dpa-AFX) - Der südkoreanische Won hat am Mittwoch bis zum frühen Morgen im Verhältnis zum US-Dollar um über zwei Prozent an Wert verloren. Ein Dollar kostete bis zu 1152,84 Won. Damit ist der Won so schwach wie seit Juli nicht mehr.

Der Won reagierte bereits im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl sensibel auf die Entwicklungen im Wahlkampf. Die USA sind für Südkorea ein wichtiger Handelspartner und Donald Trump hat in der Vergangenheit die Rolle der USA als Schutzmacht Südkoreas gegenüber dem ungeliebten Nachbarn im Norden infrage gestellt./tos/stk

