WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Chancen für Donald Trump auf einen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen sind stark gestiegen. Mehrere Prognosen sehen den Republikaner inzwischen überraschend klar vor Hillary Clinton.

Trump gewann laut US-Sendern den Bundesstaat Ohio. Die Demokratin Clinton entschied die Abstimmung in Virginia für sich. Beide Staaten waren wichtig und zeitweise auch umkämpft zwischen beiden Kandidaten. In Ohio ging es um 18 Wahlmänner, in Virginia um 13.

In entscheidenden Bundesstaaten liegt die zuvor favorisierte Clinton bei der Auszählung der Stimmen hinten. In den Staaten, in denen noch gewählt wird, waren ihr ohnehin Siege vorhergesagt worden. Noch offen war das Rennen in den umkämpften Staaten Florida und North Carolina. Dort führt Trump knapp. Er braucht die beiden Staaten dringend./dm/DP/zb/

AXC0039 2016-11-09/04:58