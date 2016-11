BERLIN (dpa-AFX) - Der überraschende Vorsprung für den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat in der Wahlnacht in Deutschland für große Unruhe gesorgt. Der SPD-Politiker Ralf Stegner fürchtete auf Twitter eine "böse BREXIT-Überraschung auch bei USwahl16". Der Grünen-Politiker Omid Nouripour forderte in der ARD einen europäischen Krisengipfel, sollte Trump die Wahl zum US-Präsidenten gewinnen. Sein Parteikollege Erik Marquardt verglich die Entwicklung mit einer kleinen "Zombie-Apokalypse". Und auch bei der Wahlparty in der Bertelsmann-Hauptstadtrepräsentanz soll die Stimmung nach Angaben twitternder Gäste im Keller gewesen sein./DP/stk

AXC0040 2016-11-09/04:58