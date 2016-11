FRANKFURT (dpa-AFX) - Der mexikanische Peso hat im Verhältnis zum US-Dollar um über 11 Prozent an Wert verloren. Ein Dollar kostete am frühen Morgen bis zu 20,4866 Peso. Damit ist der Peso so schwach wie nie zuvor.

Aufgrund der Sensibilität des Peso auf die Ereignisse im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen galt die mexikanische Währung an den Finanzmärkten als "Trump-o-Meter". Weil Trump Mexiko mit einem Handelskrieg und mit dem Bau einer Mauer an der Landesgrenze gedroht hatte, galt: Je höher die Chancen Donald Trumps auf einen Wahlsieg schienen, desto höher war der Druck auf den Peso./tos/stk

