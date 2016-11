NEW YORK (dpa-AFX) - Neben Fernsehern, Smartphones und Tablets können die New Yorker die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl dieses Jahr auch auf dem Empire State Building verfolgen. CNN wollte Ergebnisse der Wahl am Dienstagabend (Ortszeit) auf die Fassade des vor allem bei Touristen beliebten Wolkenkratzers in Manhattan projizieren, wie der TV-Sender und das Gebäude-Management mitteilten.

Vor Verkündung der ersten Ergebnisse erstrahlte das Empire State Building bereits in den Farben der US-Flagge - Blau, Weiß und Rot. Auch der Gewinner im Rennen ums Weiße Haus sollte per Projektion an der Fassade verkündet werden. Zudem konnten Wähler im ganzen Land mit Fotos in sozialen Netzwerken und dem Hashtag MyVote (Meine Stimme) versuchen, ihre Bild in digitalen Mosaiken auf der bekannten Fassade unterzubringen./jot/DP/stk

