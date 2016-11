FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leit-Index Dax wird am Mittwoch zum Handelsstart um 9 Uhr aktuell tief rot erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund vier Stunden vor dem Auftakt mit 4,12 Prozent auf 10 050 Punkte im Minus. In Asien stehen die Aktienmärkte unter Druck. Die amerikanischen Aktienmärkte werden derzeit auch stark im Minus erwartet./stk/zb

