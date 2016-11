FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat am Mittwoch um 2,5 Prozent zugelegt. Am frühen Morgen kostete eine Feinunze (circa 31 Gramm) bis zu 18,8455 US-Dollar. Zuletzt hatte das hauptsächlich in der Industrie verwendete Edelmetall Anfang Oktober mehr gekostet./tos/stk

AXC0048 2016-11-09/05:08