Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA - Die EU-Kommission will die Industrie weiter mit strikten Antidumpingregeln vor Billigeinfuhren aus China schützen. Die Behörde will dazu die Regeln für die Verhängung von Strafzöllen auf eine neue Basis stellen. Entscheidend soll nicht mehr sein, ob ein Land als Marktwirtschaft gilt, sondern ob Preise und Herstellungskosten durch staatliche Eingriffe verzerrt sind. Den Vorschlag will die Kommission an diesem Mittwoch vorstellen. (FAZ S. 15)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die Industriegewerkschaft Metall macht sich Sorgen, dass die Autoindustrie in der Folge des Abgasskandals von Volkswagen und der Diskussion um schärfere Grenzwerte buchstäblich unter die Räder kommt - und damit viele Arbeitsplätze verloren gehen. In einem Fünfpunkteplan, den sie an diesem Mittwoch in Brüssel vorstellen will, fordert sie die Politik zu entschlossenen Maßnahmen für den Klimaschutz auf, jedoch dürfe das Augenmaß nicht verloren gehen. Wie schon einmal vor zwei Jahren spricht sie sich für strenge, aber erreichbare Grenzwerte im Sinne der Klimapolitik aus. Sie ermahnt die Autoindustrie, zur Rückgewinnung des Vertrauens mehr zu tun, technisch wie kommunikativ. (FAZ S. 22)

EZB - Die geplante Ausweitung der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) stößt nicht nur in eigenen Reihen auf Kritik. Neben EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger warnt auch Bundesbank-Chef Jens Weidmann vor einer Verlängerung des Programms. (Handelsblatt S. 36)

SCHIENENNETZ - Mehr ICE-Stopps, Geld für Bahnhöfe und Komfort: Die SPD legt einen Schienenpakt 2030 vor. Sie will den Bahnverkehr verdoppeln. Der CSU-Verkehrsminister aber macht Politik für die Straße. Damit droht neuer Streit in der Koalition. (Süddeutsche S. 19/Handelsblatt S. 22)

BAUWIRTSCHAFT - Lange gab es kein Geld für den Erhalt von Straßen oder öffentlichen Gebäuden. Inzwischen hat der Bund Milliarden freigegeben. Aber jetzt ist niemand mehr da, der die Projekte umsetzen kann. Das Gros der bereitgestellten Mittel kann nicht verbaut werden, denn es fehlt an baureifen Projekten. Und die wiederum fehlen, weil es in den Verwaltungen nicht genügend Bauingenieure gibt, die entsprechende Vorhaben anschieben und genehmigen könnten. Nach dem Investitionsstau kommt nun der Planungsstau. (Welt S. 9)

STEUERFLUCHT - Seit den Enthüllungen der Panama-Papers hat Europa den Kampf gegen unfaire Steuerpraktiken verschärft. Viele EU-Staaten wollen nun endlich die Gesetze ändern. Doch ausgerechnet Großbritannien bremst am stärksten. (Süddeutsche S. 21/FAZ S. 16/Handelsblatt S. 12)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2016 00:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.