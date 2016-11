FACEBOOK - Zahlen, Ausblick und der "Lonely Warrior"!

Nach geradezu perfekten Quartalszahlen rutschte die Aktie des Internet-Giganten Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) ab. Was ist passiert?

Der Internet-Konzern rund um den Sillicon Valley Star Mark Zuckerberg konnte erneut mit unglaublichen Wachstumsraten auftrumpfen. Die Erlöse konnten gegenüber dem Vorjahresquartal um 56?% auf ca. sieben Mrd. USD gesteigert werden. Beim Nettogewinn lag die jährliche Wachstumsrate bei fast 170?% und konnte somit auf 2,4 Mrd. USD gesteigert werden. Der bereinigte Gewinn je Anteilsschein übertraf die Markterwartung um über 10?% und lag bei 1,09 USD - erwartet wurden 0,97 USD. Hauptumsatz und Gewinntreiber war erneut ein boomendes Geschäft mit Werbeeinnahmen. Insgesamt konnten die Werbeerlöse um fast 60?% auf 6,8 Mrd. USD gesteigert werden. Der Anteil an der Werbeumsatzsumme, den das Geschäft mit Anzeigen auf mobilen Endgeräten ausmacht, wuchs im Jahresvergleich von 78 auf 84?% merklich an.

So weit, so gut… Sind die 5?% Kursverlust dann auf die Reaktion "Sell on good News" zurückzuführen? Nicht ganz!

