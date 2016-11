Tesla-Chef Elon Musk überrascht mit dem Kauf des deutschen Fertigungsspezialisten Grohmann Engineering. Nun kann das Wirtschaftsministerium demonstrieren, dass es unvoreingenommen prüft.

Elon Musk schätzt und vertraut deutscher Technologie. Die Produktionshalle seines Elektroautopioniers Tesla Motors im kalifornischen Fremont könnte auch als Showroom von Hightech-Produkten "Made in Germany" dienen - Fertigungsroboter von Kuka aus Augsburg, Pressen von Schuler aus Göppingen, Schaltkreise von Infineon aus München. Bisher orderte der Milliardär nur Produkte aus Deutschland. Nun ist er auch an Unternehmen interessiert. Der geplante Kauf rheinland-pfälzischen Anlagenbauers Grohmann Engineering hat selbst enge Beobachter überrascht. Nach Ansicht von Wall Street Analysten hält Musk mit dem 2,7 Milliarden Dollar Merger des Solaranlagen-Betreibers SolarCity und der Expansion seiner Akkufabrik in Nevada schon zu viele Bälle in der Luft. Sie warnen davor, dass ihm das Geld ausgehen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...