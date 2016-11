Osnabrück (ots) - DRK-Präsident Seiters tritt 2017 nicht zur Wiederwahl an



Ex-Innenminister steht seit 2003 an der Spitze der Hilfsorganisation - Vertrauter von Alt-Kanzler Kohl legt Autobiographie vor



Osnabrück. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Rudolf Seiters, tritt nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Das kündigte der 79-Jährige in seiner Autobiographie mit dem Titel "Vertrauensverhältnisse" an, die heute (Mittwoch) in den Handel kommt. Der frühere Bundesinnen- und Kanzleramtsminister steht seit 2003 an der Spitze von Deutschlands größter humanitärer Hilfsorganisation. Wenn er im Dezember 2017 nicht mehr zur Wiederwahl als ehrenamtlicher DRK-Präsident antrete, werde er andere Vertrauensverhältnisse pflegen, schreibt Seiters. "Es ist ein großes Glück, dass mich meine Gesundheit, meine Familie und Freunde so zuversichtlich und produktiv in die Zukunft schauen lassen", erklärte der Vertraute des früheren Kanzlers Helmut Kohl, der in Papenburg (Emsland) lebt. Offiziell wird das Buch von Rudolf Seiters am 23. November von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin vorgestellt.



In seiner Autobiographie geht Seiters ausführlich auf seinen Rücktritt als Bundesinnenminister 1993 im Zusammenhang mit dem Todesfall des RAF-Terroristen Wolfgang Grams ein. Er schildert auch den Abend des 30. September 1989 in der Prager Botschaft, als er und der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher Tausenden von DDR-Flüchtlingen sicheres Geleit in die Bundesrepublik versprachen.



(Buch "Vertrauensverhältnisse", Verlag Herder, 272 Seiten, 24,99 Euro)



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207