Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Banco Santander von 3,95 auf 4,49 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Erstmals seit zwei Jahren habe er wieder seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank erhöht, schrieb Analyst Carlo Digrandi in einer Studie vom Mittwoch. Die Erholung in Lateinamerika dürfte die sinkenden Gewinne in Großbritannien ausgleichen./ajx/tav

ISIN: ES0113900J37