EXCHANGE NOTICE, NOVEMBER 9, 2016 SHARES



NEW SHARE FOR TRADING, HEEROS PLC



At the request of Heeros Plc, Heeros Plc's shares will be traded on First North Finland as from November 10, 2016.



Short name:HEEROS Number of shares: 4 349 963 ISIN code: FI4000127527 Order book ID: 127231 ADT Value in EUR: 400000 Company Identity Number: 1598868-0



Market Segment/No: First North Finland/110 Tick Sixe Table/No: XHEL Other Equities/228 Mic code: FNFI



ICB Classification Industry: Technology (9000) Supersector: Technology (9500)



This information is distributed at the request of the Certified Adviser, Ernst & Young Oy. For further information, please call Ernst & Young Oy, +358 207 280 190.



Nasdaq Helsinki Global Corporate Client Group Listings & Capital Markets



TIEDOTE 9.11.2016 OSAKKEET



UUSI OSAKE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, HEEROS OYJ



Heeros Oyj:n pyynnöstä Heeros Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla alkaen 10.11.2016.



Kaupankäyntitunnus: HEEROS Osakkeiden lukumäärä: 4 349 963 ISIN-koodi: FI4000127527 Order book ID: 127231 ADT-arvo: 400000 Y-tunnus: 1598868-0



Segmentti: First North Finland/110 Tikkivälitaulukko: XHEL Other Equities/228 Markkinapaikka: FNFI



ICB-Toimialaluokitus Toimiala: Teknologia (9000) Ylätoimialaluokka: Teknologia (9500)



Tämä tieto lähetetään Hyväksytyn Neuvonantajan, Ernst & Young Oy, pyynnöstä. Lisätietoja: Ernst & Young Oy, p. 0207 280 190



Nasdaq Helsinki Global Corporate Client Group Listings & Capital Markets