Dt. Post-Memory Express-Zertifikat mit 5% Zinsen und 20% Schutz

Nachdem die Deutsche Post DHL Group mit einem Konzern EBIT von 755 Millionen im dritten Quartal das operativ stärkste Quartal ihrer Geschichte verzeichnen konnte, setzte sich die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursanstieg von zwei Prozent an die Spitze der DAX-Werte. Da das Management auch die Prognosen für das Gesamtjahr 2016 bekräftigte und die Geschäftsentwicklung auch mit wenig konjunkturellen Rückenwind positiv sein sollte, könnte ein Investment in die Deutsche Post-Aktie auch für Anleger mit mittel- bis längerfristigem Veranlagungshorizont als durchaus attraktiv erscheinen.

Für Anleger, die sich in den kommenden Jahren eine halbwegs stabile Kursentwicklung der Deutsche Post-Aktie zunutze machen wollen, um überproportional hohe Erträge zu lukrieren, könnte die Investition in das aktuell zur Zeichnung angebotene LBBW-Memory Express-Zertifikat plus interessant sein.

5% Zinsen, 20% Schutz

Der Deutsche Post-Schlusskurs vom 16.11.16 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 80 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Wird der Startwert beispielsweise bei 28,80 Euro ermittelt, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro nicht auf (1.000:28,80 Euro)=34,72222 Aktien beziehen. Die Anzahl der zu liefernden Aktien leitet sich bei diesem Zertifikat zum Vorteil der Anleger vom Stand der Barriere ab. Beim Startwert von 28,80 Euro wird die Barriere bei 23,04 Euro liegen. Deshalb erhalten Anleger im Fall der Aktienzuteilung am Laufzeitende für einen Nominalwert von 1.000 Euro nicht 34,72222 Aktien zugeteilt, sondern (1.000:23,04)=43,40278 Aktien, was sich verlustmindernd auf das Veranlagungsergebnis auswirken wird.

Die nach jedem Laufzeitjahr in Aussicht stehenden Zinszahlungen betragen 5 Prozent. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Bewertungstage auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. Bei einem Aktienkurs zwischen Barriere und Startwert wird nur der Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Übersteigt der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage die Barriere, dann werden auch nicht ausbezahlte Zinszahlungen nachbezahlt. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag (18.11.22) auf oder oberhalb der Barriere, so wird die Rückzahlung mit 100 Prozent des Ausgabepreises erfolgen. Befindet sich der Aktienkurs dann mit mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung von 43 Daimler-Aktien getilgt. Der Bruchstückanteil von 0,40278 wird in bar abgegolten.

Das LBBW-Deutsche Post-Memory Express-Zertifikat plus, ISIN: DE000LB1DNU6, maximale Laufzeit bis 25.11.22, kann noch bis 16.11.16 mit 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat wird bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang der Deutsche Post-Aktie einen Jahresbruttoertrag von 5 Prozent abwerfen. Der zusätzliche Schutzmechanismus wird das Verlustrisiko im Fall der Tilgung mittels Aktienlieferung deutlich reduzieren.

Quelle: zertifikatereport.de