Der künftige US-Präsident Donald Trump hat in seiner Siegesrede die Einheit der USA beschworen. Er rufe auch alle politischen Gegner, Demokraten und Unabhängige dazu auf, ihn nun zu unterstützen.

Er wolle Präsident aller US-Amerikaner sein, "und das ist sehr wichtig für mich", so Trump vor Anhängern in New York. Er wolle den amerikanischen Traum erneuern und das Land "wiederaufbauen". Straßen, Schulen und die Infrastruktur würden erneuert und dadurch viele Jobs geschaffen. "Die Vergessenen werden nicht länger vergessen bleiben", so Trump.

Seiner Rivalin Hillary Clinton zollte Trump in ungewohnt milden Worten Respekt. Sie habe hart gekämpft und ihre Niederlage in einem persönlichen Telefonat eingestanden, so Trump.