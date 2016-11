FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben geht es am Mittwochmorgen für den Bund-Future. "Viele Anleger werden einmal mehr auf dem falschen Fuss erwischt", so ein Anleihehändler. Während sie auf Hillary Clinton als erste US-Präsidentin gesetzt hatten, wird der nächste US-Präsident Donald Trump heißen. "Kurzfristig löst dies ein Beben an der Börse aus", meint der Teilnehmer. Abzuwarten bleibe, ob sich der Kapitalmarkt von dem Schock so schnell erholen werde wie nach dem Brexit-Votum der Briten.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 126 Ticks auf 163,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,08 Prozent und das Tagestief bei 162,57 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 148.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 35 Ticks auf 131,45 Prozent. Die deutsche Zehnjahresrendite fällt von 0,19 auf 0,10 Prozent zurück.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2016 02:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.