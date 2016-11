BERLIN (Dow Jones)--Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat mit Bestürzung auf die absehbare Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten reagiert. "Das war schon ein schwerer Schock, als ich gesehen habe, wohin die Entwicklung geht", sagte die CDU-Politikerin am Mittwochmorgen der ARD. Trump werde aber wissen, dass es nicht "eine Wahl war für ihn, sondern dass es viel stärker eine Wahl war gegen Washington, gegen das Establishment", sagte sie.

Trotz aller Begleitumstände habe es sich um eine demokratische, freie Wahl gehandelt, sagte von der Leyen. "Und wir müssen uns jetzt mit den Realitäten auseinandersetzen". Drittens habe es sich "um ein Aufbegehren" der Menschen gehandelt, "die sich abgehängt fühlen und die verlangen, dass ein Wandel, eine Änderung kommt".

Man komme jetzt nicht nur in eine Phase des Vakuums durch den Wechsel der US-Administration, "sondern auch vieler, vieler Fragezeichen", sagte von der Leyen. So sei die Frage, was Trump von dem umsetzen werde, was er angekündigt habe. Die Bundesregierung werde nun versuchen, auf Arbeitsebene die neuen Ansprechpartner auf US-Seite zu identifizieren. Trump habe ja noch gar kein entsprechendes Team aufgestellt.

Trump werde natürlich fragen, was Deutschland als Bündnispartner in der Nato leiste, sagte die Ministerin. "Aber wir werden auch fragen: Wie steht ihr zum Bündnis?" Hintergrund sind Äußerungen Trumps, dass die Nato-Partner deutlich mehr in das Bündnis einzahlen sollen.

