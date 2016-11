Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen wird es der Europäischen Zentralbank leichter machen, ihr geldpolitisches Lockerungsprogramm auszuweiten. Ein Sieg Trumps liefere EZB-Präsident Mario Draghi Argumente, um den EZB-Rat im Dezember von der Notwendigkeit zu überzeugen, das 1,7 Billionen Euro schwere Anleihekaufprogramm der Zentralbank auszuweiten, argumentiert Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding.

Der EZB-Rat wird am 8. Dezember zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen. Beobachter gehen davon aus, dass der Rat bei dieser Sitzung auch über die Zukunft seines Anleihekaufprogramms entscheiden wird. Bislang kauft die Zentralbank monatlich Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro, doch das auch als "Quantitative Easing" bekannte Programm endet im März 2017. Im vergangenen Monat hatten Spekulationen für Unruhe gesorgt, die EZB könne bald damit beginnen, ihr Kaufprogramm langsam herunterzufahren. EZB-Präsident Mario Draghi hatte diese Berichte zurückgewiesen und ihre Urheber als "schlecht informiert" bezeichnet.

Einige Mitglieder des Rats, darunter vor allem Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, haben zuletzt zu erkennen gegeben, dass sie gegen eine Verlängerung des Programms seien. Weidmann und die Kritiker des Kaufprogramms argumentieren, dass die anhaltenden Käufe und die damit verbundene Liquiditätsschwemme Risiken und Nebenwirkungen für die europäische Wirtschaft haben.

Doch der sich jetzt abzeichnende Wahlsieg Donald Trumps in den USA liefere EZB-Präsident Mario Draghi "ein weiteres Argument, um im Dezember das zu tun, was er ohnehin vorhabe: das Quantitative Easing-Programm um bis zu sechs Monate zu verlängern", so Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding.

Um auf zu erwartende erratische Ausschläge beim Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar reagieren zu können, hat die EZB sogenannte Swap-Fazilitäten mit der US-Notenbank Federal Reserve in ihrem Instrumentenkoffer. Mit ihnen kann die Frankfurter Zentralbank Liquiditätsengpässe beseitigen und unerwünschten Währungsschwankungen entgegenwirken. Am Devisenmarkt handelt der Euro aktuell mit 1,1211 US-Dollar 1,8 Prozent fester als am Vortag. Im Laufe des bisherigen Tages markierte der Euro bereits ein Tageshoch bei 1,13 US-Dollar.

