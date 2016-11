Die Baader Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Rückversicherer habe etwas schwächer als von ihm und vom Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Mittwoch. Die Anhebung der Jahresziele sei aber keine Überraschung, dies sei bereits in den Markterwartungen und in seinen eigenen Prognosen reflektiert./ajx/tav

