Von Heide Oberhauser-Aslan

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer Werner Baumann schlägt nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten moderate Töne an. "Nach einem intensiven Wahlkampf warten auf den neuen US-Präsidenten wichtige Herausforderungen", erklärte der Konzernlenker, der gerade dabei ist, den US-Saatgutriesen Monsanto zu übernehmen, in einem Statement. Zum Beispiel komme es jetzt darauf an, die Partnerschaft zwischen den USA und der EU weiter zu stärken. Der Ausbau der Handelsbeziehungen sei für den Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks von entscheidender Bedeutung.

"Ein weiterer Schwerpunkt sollte sein, das Gesundheitssystem in den USA so weiterzuentwickeln, dass mehr Patienten Zugang zu neuen und innovativen Therapien erhalten", sagte Baumann weiter.

Kontakt zum Autor: heide.oberhauser@wsj.com

DJG/hoa/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2016 04:38 ET (09:38 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.