Wer hätte das gedacht!? Donald Trump wird neuer US-Präsident. Ölpreise und Heizölpreise haben in Folge dessen deutlich nachgegeben. Von einem volatilen Handel ist heute auszugehen. Gestern war das Handelsgeschehen an den internationalen Warenterminmärkten noch sehr verhalten. Vor der wichtigen US Präsidentschaftswahl vermieden die Marktteilnehmer an den Finanzmärkten größere Risikopositionen, sodass ...

