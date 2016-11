Die Commerzbank hat die Einstufung für United Internet nach dem Einstieg des Finanzinvestors Warburg Pincus in der Sparte für Geschäftsanwendungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der bezahlte Bewertungsaufschlag spiegele nicht ganz das Potenzial des Geschäftsbereichs wider, schrieb Analystin Heike Pauls in einer Studie vom Mittwoch. Die Transaktion verschaffe dem Internet- und Telekomkonzern aber mehr Spielraum für internes oder externes Wachstum. Zudem rücke das unterbewertete Geschäft mit Internetzugängen nun stärker in den Fokus - hier sei eine Neubewertung längst überfällig./tih/tav

