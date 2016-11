Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Evonik von 35 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die zuletzt nur unterdurchschnittliche Kursentwicklung offeriere Anlegern eine zweite Chance, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Studie vom Mittwoch. Die Entwicklung der Methioninpreise beurteile er nicht so pessimistisch wie der Markt. Unter den europäischen Chemie-Aktien sei Evonik zudem mit am attraktivsten bewertet./ajx/tav

