Große, und nicht selten dreckige, Töne spuckte Donald Trump im Wahlkampf. Aussagen über Mauern, Migranten, Waffen und Welthandel erschreckten einen Großteil der Menschen. Die Amerikaner aber scheinbar nicht. Doch Marktexperte Robert Halver sieht das etwas gelassener. "Der Senat wird Trump einfangen, er kann nicht machen was er will." Was auf Sie jetzt zukommt, mit Donald Trump als US-Präsident und wie die Wirtschaft reagiert, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank die Devisemärkte, sowie Auswirkungen auf Gold und Öl.