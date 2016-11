Donald Trump wird der 45. Präsident der USA. Für viele Marktbeobachter eine große Überraschung. Dementsprechend geschockt haben die Aktienmärkte im ersten Moment reagiert. Während es für Dow Jones und DAX aber schon wieder deutlich aufwärts geht, schauen Antje Erhard und Florian Förster von der Commerzbank auf die Entwicklung des Goldes. Man konnte am Goldpreis in den vergangenen Stunden ablesen, wie das Wahlergebnis prognostiziert wurde… Gold zog an. Neues Sicherheitsdenken: 38150 Euro kostet ein Kilo Gold aktuell - Folge von Donald Trump's Wahlsieg in den USA. Gold wird seiner Funktion als sicher Hafen in unsicheren Zeit wieder einmal gerecht. Wir sehen die größte Rallye des Goldes seit dem Brexit. Geht das jetzt vier Jahre lang so? ;-) Und welche anderen Anlageklassen sind da die Verlierer? Sollen Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen? Wie kommt man an Gold? Alles weitere erfahren Sie hier von Florian Förster im Gespräch mit Antje Erhard...