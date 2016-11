Rostock (ots) -



Am 5. November 2016 ging an Bord von AIDAluna eine tanzreiche Kreuzfahrt von New York in die Dominikanische Republik mit spektakulären Showeinlagen zu Ende. So brachten auf der 14-tägigen Kreuzfahrt die "Let's Dance"-Stars Motsi Mabuse und Christian Polanc unter dem Motto "AIDA tanzt" die Glückshormone der Gäste in Wallung.



Studien belegen: Beim Tanzen wird durch die wiederholten schwungvollen Bewegungen das Glückshormon Serotonin freigesetzt, welches für gute Stimmung sorgt und Stresshormone abbaut. Grund genug für die Kreuzfahrtgäste, sich vom prominenten Tanzpaar anstecken zu lassen. Dieses begeisterte mit hinreißenden Showtänzen und lud die Gäste direkt zum Mitmachen ein. Ob Salsa, Bachata oder doch der langsame Walzer - hier war für jeden der richtige Tanzworkshop dabei. Spaß und Leidenschaft reichen nach Angaben von Motsi Mabuse aus, um sich auf dem Tanzparkett glücklich zu fühlen. Sobald Mabuse in ihrem Element ist und unterrichtet, "fühle ich mich wie zu Hause, egal wo in der Welt ich mich gerade befinde". Beim glamourösen Galaabend zum krönenden Abschluss der Reise legte jeder, egal ob Tanzprofi oder -Anfänger, eine heiße Sohle aufs Tanzparkett.



Wer auch einmal auf einer dieser außergewöhnlichen Reisen dabei sein und prominente Tänzer hautnah erleben möchte, hat die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Angeboten. Zum Beispiel auf der kommenden "AIDA tanzt" Reise an Bord von AIDAstella von Palma de Mallorca bis Dubai in der Wintersaison 2017/2018. Die Reise ist bereits ab 1.620 Euro* pro Person buchbar.



Diese Reise sowie alle weiteren Angebote aus dem AIDA+ Programm sind auf www.aida.de/aidaplus zu finden. Buchungen im Reisebüro, auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 buchbar.



Preisbeispiel Mallorca nach Dubai 2 mit AIDAstella 12.10.2017 - 03.11.2017 22 Tage ab Mallorca bis Dubai ab 1.620 EUR* p. P. An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 550 EUR** p. P.



* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 375 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2017, jeweils limitiertes Kontingent



** Limitiertes Kontingent



