Nach Informationen der Vereinten Nationen sind derzeit weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Unterdrückung - mehr als je zuvor. Der Volkstrauertag rückt das in diesem Jahr besonders ins Bewusstsein: Die zentrale Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages widmet sich dem Thema "Flucht und Vertreibung". Das ZDF überträgt am Sonntag, 13. November 2016, von 13.30 bis 14.30 Uhr live, ZDF-Redakteur Carl-Ludwig Paeschke ist als Live-Kommentator im Einsatz.



Die Gedenkstunde, die unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten steht, wird vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge veranstaltet. Es begrüßt dessen Präsident Wolfgang Schneiderhan. Die Gedenkrede hält der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen - mit Blick darauf, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs viele deutsche Flüchtlinge und Vertriebene Schutz in Dänemark suchten. Das Totengedenken spricht Bundespräsident Joachim Gauck. Musikalisch wird die Gedenkstunde gestaltet vom Bachchor Mainz unter Leitung von Ralf Otte, dem Bläseroktett des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg unter Leitung von Jana Heß sowie von Solotrompeter Jan Pompino.



Traditionell nehmen an der Veranstaltung die höchsten Repräsentanten der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland teil. Insgesamt erwarten die Veranstalter rund 1600 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zeitgleich zur ZDF-Übertragung ist die Gedenkveranstaltung in PHOENIX, dem Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, mit Gebärdendolmetscher zu sehen.



Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag, der seit 1952 jeweils zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag begangen wird und an Kriegstote und Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen erinnert.



