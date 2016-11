München (ots) - Die umfangreiche Berichterstattung in der Sendung "Die US-Wahlnacht im Ersten" (WDR) mit Susan Link, Matthias Opdenhövel, Sandra Maischberger und Jörg Schönenborn, die am 8. November um 22:50 Uhr startete, wurde heute bis 9:00 Uhr verlängert. Die Sendung erzielte zwischen 22:50 und 3:00 Uhr einen Marktanteil 14,0 % und lag damit in der Publikumsgunst deutlich vorn. Mit einem Marktanteil von 10,7 % bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern war die Sendung auch beim jungen Publikum erfolgreich.



Direkt im Anschluss an diese Sendung startete eine Extra-Ausgabe der "Tagesschau", die bis 12:00 Uhr angesetzt ist. Eine weitere, 75-minütige Sonderausgabe der Nachrichtensendung ist um 16:00 Uhr eingeplant.



Um 20:15 Uhr moderiert Ellen Ehni einen dreiviertelstündigen "Brennpunkt" (WDR) zur US-Wahl und auch Sandra Maischberger wird in ihrem Talk "Maischberger", der auf 21:00 Uhr vorgezogen wird, mit ihren Gästen Thomas Roth, Oskar Lafontaine, Alice Schwarzer, Nadja Atwal und Julian Reichelt darüber diskutieren, welche globalen Folgen der Sieg Donald Trumps nach sich ziehen kann.



Die "Tagesthemen" um 22:15 Uhr werden sich ebenfalls schwerpunktmäßig mit dem Thema auseinandersetzen.



Die heutige Ausgabe von "Plusminus" (SWR) um 22:45 Uhr beschäftigt sich monothematisch mit den Fragen, wie sich Trumps Wahlsieg auf die Wirtschaft auswirken wird. Wie beurteilen Industrievertreter, Unternehmen und Wirtschaftsexperten das Wahlergebnis und mit welchen Konsequenzen rechnen sie für die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen?



Der "FilmMittwoch im Ersten: Sag mir nichts" entfällt. Ein neuer Sendetermin ist noch nicht bekannt.



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



